Клиенты ВТБ получили возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате. Подать заявление теперь можно без посещения отделения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе «Государственные услуги» в интернет-версии «ВТБ Онлайн». Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. За счет подключения СМЭВ весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель.

«Новая система будет особенно удобна в тех случаях, когда материнский капитал поступает на счет матери, а ипотека зарегистрирована на отца ребенка. Даже в такой ситуации визита в офис не требуется, если оба супруга являются клиентами ВТБ. Статус оформленного заявления также можно будет отслеживать в «ВТБ Онлайн» в режиме реального времени», — говорится в релизе.



До конца лета сервис станет доступен в мобильной версии приложения «ВТБ Онлайн».



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Екатерина САВЕЛЬЕВА