Услуги финансового супермаркета Банки.ру теперь доступны в мобильном приложении. С помощью приложения можно легко, быстро и бесплатно подобрать самый выгодный финансовый продукт и оставить заявку на его получение для направления напрямую в банк, микрофинансовую, страховую или инвестиционную компанию. Приложение от сайта отличает упрощенный механизм авторизации пользователя, возможность быстрого подбора по ранее сохраненным данным и наличие push-уведомлений, которые подскажут, когда изменится статус по заявке, появится более выгодное предложение или выйдет важная новость.

«Банки.ру — это в первую очередь про digital, а значит, мы должны быть доступны во всех онлайн-каналах. Поэтому запуск мобильного приложения стал для нас логичным шагом в развитии бизнеса, — поясняет генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. — Очень надеюсь, что наше мобильное приложение быстро завоюет экраны ваших мобильных телефонов и станет надежным помощником в выборе финансовых услуг. Теперь наши сервисы — подбор всех финансовых продуктов (банковских карт, страховок, кредитов, брокеров), лента новостей, курсы валют и не только — все это «под рукой» на расстоянии одного клика».

Так, например, оставить заявку на получение кредита, кредитной карты, ипотеки, автокредита, а также на рефинансирование имеющегося кредита можно с помощью «Мастера подбора кредитов». Сервис предложит выгодные варианты и покажет, какие банки готовы одобрить выдачу с наибольшей вероятностью. Банки.ру работает более чем с 400 компаниями-партнерами, включая Альфа-Банк, СберБанк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, поэтому сравнить и найти оптимальные для себя предложения будет гораздо проще, чем посещать каждый банк отдельно.

Еще одна доступная в приложении опция — подбор самых выгодных среди представленных на Банки.ру предложений по вкладам и накопительным счетам. Причем пользователи Банки.ру могут оформить эти продукты с повышенной ставкой по специальным промокодам, которые доступны только в приложении и на сайте.



Автовладельцы, которые хотят оформить или продлить полис ОСАГО (и при этом не тратить много времени на оформление и никуда не ехать), могут сделать это без какой-либо комиссии в приложении через «Мастер подбора ОСАГО». Сервис позволяет сравнить варианты во всех популярных страховых компаниях и купить полис дистанционно. Иногда использование сервиса Банки.ру позволяет сэкономить до 30% от стоимости.



В мобильном приложении Банки.ру также можно:

выбрать брокера, открыть инвестиционный счет, купить ценные бумаги;

найти дебетовую карту с хорошим кэшбэком и высоким процентом на остаток;

оформить страховку от ведущих компаний на выгодных условиях: помимо ОСАГО этой опцией можно воспользоваться для покупки полиса каско, страхования жизни и здоровья, оформления страховки для туристов, для бизнеса, страхования ипотечного заемщика;

почитать свежие новости экономики;

узнать курсы мировых валют.

«Прежде чем приступить к разработке нашего мобильного приложения, мы провели ряд исследований и опросов клиентов, которые помогли выбрать оптимальный набор функций, интересных нашим пользователям. В первую очередь пользователи хотят иметь в мобильном приложении возможность выбора и сравнения продуктов (более 60%), а также возможность быстрого просмотра актуальных курсов валют (более 12%). Именно эти функции и вошли в первую версию мобильного приложения, — отметила руководитель направления мобильных продуктов Банки.ру Мария Шамба. — В ближайших планах у нас, конечно, расширять возможности приложения, чтобы сделать взаимодействие с финансовыми продуктами выгодным и удобным».



Скачать приложение можно в App Store, Google Play и AppGallery. Клиентские данные в приложении надежно защищены: Банки.ру выполняет все правила обработки, предусмотренные федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Вопросы, комментарии и пожелания по мобильному приложению можно присылать на mobile@banki.ru.

