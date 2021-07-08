«Газпром» разместил еврооблигации на бирже Euronext Dublin и привлек 1 млрд долларов, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Погашение бондов произойдет в 2031 году, ставка купона — 3,5%.

«Газпром» воспользовался рыночным «окном» в момент относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности базовых ставок в долларах США», — передала пресс-служба слова Шулакова.

Первоначальная ориентировочная доходность еврооблигаций «Газпрома» составляла 3,875%, однако с ходом торгов снизилась на 37,5 базисного пункта. Книга заявок превысила 2,8 млрд долларов, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза. (Переподписка означает, что спрос превысил предложение).

Шулаков отметил, что значительный спрос обеспечили инвесторы из континентальной Европы — 29% от общего объема книги заявок. На США и Великобританию пришлось 28%, на Россию — 21%, на Азию — 20%. Около 50% инвесторов, участвовавших в размещении, — управляющие компании и фонды, примерно 40% — банки, а около 10% заняли страховые компании и другие инвесторы. В выпуске участвовало более 180 институциональных инвесторов.