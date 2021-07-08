Состояние бывшего главы Microsoft Стива Балмера впервые превысило 100 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По оценке агентства, за сутки состояние бизнесмена выросло на 731 млн долларов, до 101 млрд. В итоге Балмер стал девятым человеком, чье состояние больше 100 млрд долларов. Он был гендиректором Microsoft c 2000 по 2014 год, теперь Балмеру принадлежит баскетбольный клуб Los Angeles Clippers.

Десятым человеком с состоянием более 100 млрд долларов едва не стал один из основателей Oracle Ларри Эллисон. По итогам торгов 7 июля его состояние выросло на 2,24 млрд долларов, достигнув 98,6 млрд.

Богатейшим человеком остается основатель Amazon Джефф Безос. На фоне сообщений о том, что Пентагон аннулировал контракт с Microsoft на 10 млрд долларов после иска Amazon, состояние бизнесмена достигло рекорда и оценивается в 212 млрд.



На втором месте в рейтинге Bloomberg находится глава Tesla и SpaceX Илон Маск со 177 млрд долларов, строчкой ниже — глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно со 169 млрд. На четвертом месте остается основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 148 млрд долларов, на пятой строчке находится глава Facebook Марк Цукерберг со 130 млрд.