✅ Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение риска роста потребительского спроса быстрее предложения и возвращение инфляции к 4%, пояснил ЦБ.

✅ Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на август 2021 года. По сравнению с июльскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро не изменились.

✅ Переезд в российские офшоры заинтересовал крупнейшие компании. В частности, среди интересантов называют «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «АЛРОСу», «Сибур», «Северсталь», СберБанк и ВТБ.

✅ ЦБ отозвал лицензию у Руна-Банка. Как указывает регулятор, банк функционировал в условиях корпоративного конфликта, а деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции. Без лицензии осталась НКО «Русское Финансовое Общество». Деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.



✅ В Сети появилась новая схема обмана с промокодами. Злоумышленники создают ресурсы, имитирующие сайты с промокодами, где в том числе предлагается кэшбэк 50% при денежном переводе с карты на карту на сумму от 3 тыс. рублей.

✅ Apple Pay становится доступен держателям карт «Мир». Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк, уточнил гендиректор «Мира».

✅ В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам и оформлять купленные квартиры в залог. Предполагается, что компании станут кредитными организациями, для чего необходимо будет разработать упрощенную систему лицензирования на корпоративное кредитование работников. Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: аналитики сохраняют оптимизм. Банки.ру запустил инвестиционный дайджест, который будет выходить каждую неделю. Здесь мы поделимся самыми интересными идеями для инвесторов.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам первой декады июля 5,3% годовых против примерно 5,26% за третью декаду июня, свидетельствуют данные ЦБ. Ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту начиная со второй декады марта 2021 года.

✅ Банк «Открытие» выкупил у QIWI долю в «Точке» почти за 5 млрд рублей. В результате банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» с 50% плюс одной акции до 90% плюс одной акции.

✅ Россияне снижают долю накоплений в иностранной валюте, говорится в исследовании НАФИ. Доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, снижалась и к концу 2020 года сократилась втрое, составив 6% (против 19% в 2014 году).

✅ Большинство россиян экономят на развлечениях, еде и одежде. Более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса, говорится в исследовании NielsenIQ. Ретейлеры тоже заметили эту тенденцию: средний чек в магазинах продолжает снижаться.

Екатерина САВЕЛЬЕВА