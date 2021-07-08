Обсуждение экономической ситуации и рекомендаций к решению по ставке совета директоров Центробанка — это процесс, который длится целую неделю, сообщил в интервью «Коммерсант-Ярославль» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Обсуждение экономической ситуации и рекомендаций к решению по ставке совета директоров Центробанка — это процесс, который длится целую неделю, и где мы буквально по косточкам разбираем весь массив имеющейся информации и формируем те или иные гипотезы. Эти гипотезы всегда требуют подтверждения. И встречи с бизнесом — это как раз очень хорошая возможность получить подтверждение или опровержение своей гипотезы», — пояснил он.

Тремасов отметил, что в первую очередь регулятор работает с макропоказателями, опираясь на данные Росстата по экономике в целом. «Нам важно понимать, в какой точке экономического цикла мы находимся. Например, инфляция ускоряется, когда ситуация «перегрета» и спрос начинает превышать предложение, и наоборот. Банк России проводит контрциклическую политику: если спрос начинает перегреваться — мы повышаем ставку, если проваливается — снижаем ее», — сказал он.

По словам Тремасова, коммуникационные сессии с участием бизнеса в регионах и органов власти нужны для того, чтобы лучше понимать, какова реальная ситуация в различных сферах экономики. «Кстати, на встрече с ярославским бизнесом я получил подтверждение тех наблюдений, которые уже сформированы у специалистов Банка России, наблюдения ярославцев очень хорошо «легли» на наше общее понимание текущей экономической картины. Но эти встречи преследуют и другую важную цель: повышают доверие к действиям регулятора со стороны субъектов экономики, а доверие — краеугольный камень нашей политики», — заключил он.

Анна КОМАРОВА