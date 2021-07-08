Низкая цифровая грамотность населения, сложность конвертации бумажных документов в цифровые, снижение юридической значимости электронных документов и отсутствие развитой инфраструктуры электронного документооборота тормозят цифровизацию взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Об этом на профильном заседании Ассоциации менеджеров заявил управляющий директор «ДОМ.РФ» Николай Козак.



«В глобальном масштабе цифровизация для «ДОМ.РФ» делится на два направления. Первое — повышение эффективности, уменьшение издержек и сокращение сроков. Вторая — развитие новых бизнесов: шеринг-бизнес (аренда, всевозможные подписки), Интернет вещей, строительство с использованием технологий информационного моделирования и прочее», — рассказал Николай Козак.

В качестве примера спикер привел цифровую ипотеку, реализованную Банком ДОМ.РФ и не требующую личного присутствия покупателя недвижимости. При покупке жилья в кредит банк с согласия гражданина получает всю необходимую информацию из его цифрового профиля, формирует отчет о недвижимости и ее оценке, в цифровом виде заключается договор страхования, а затем в «цифре» же проходит подписание договора с использованием квалифицированной электронной подписи и передача его в Росреестр через Мастерчейн.

«Если раньше получение ипотеки могло затянуться на месяц или больше, то сейчас оно занимает два-три дня. При этом цель, которая стоит перед государством и перед «ДОМ.РФ» как Единым институтом развития в жилищной сфере, — ипотека за 24 часа. Это амбициозная задача, которую мы, я уверен, успешно решим», — объяснил Козак.



В качестве еще одного направления, в котором «ДОМ.РФ» успешно прошел путь цифровой трансформации, спикер привел арендные дома госкомпании, в которых арендовать жилье, внести арендную плату, воспользоваться услугами консьерж-сервиса можно с помощью одного мобильного приложения. При этом проверка предоставляемых арендатором документов и его регистрация также проходят полностью в цифровом виде.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

