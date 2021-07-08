Банк России продолжает работу над возвращением инфляции на уровень 4%, сообщил в интервью «Коммерсант-Ярославль» директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов.

«Да, сейчас в силу пандемии произошло отклонение инфляции от цели, она составляет более 6%. Но важно понимать, что Банк России продолжает работать, и инфляция вернется к 4%. В августе — сентябре, возможно, мы увидим дезинфляционные процессы, связанные с урожаем. К концу года мы ждем инфляцию ниже текущих значений. Возвращение к цели в 4% мы прогнозируем во второй половине 2022 года. И в дальнейшем мы видим инфляцию вблизи этой цифры», — рассказал Тремасов.

По словам эксперта, сейчас профессионалы финансовых рынков, например фондовые аналитики, прогнозируют инфляцию на этот год выше 4%, однако все последующие годы их ожидания лежат на таргете Банка России. «То есть они действительно понимают, что мы делаем, понимают, как мы реагируем на изменения экономической среды, знают, что мы именно так и поступим. Понимают, что мы не принесем инфляцию в жертву каким-то другим соображениям, у них нет оснований в этом сомневаться», — пояснил он.

Тремасов подчеркнул, что цель 4% по инфляции — это не что-то эфемерное. «Это действительно очень жесткая цель, к которой мы уверенно стремимся», — заключил он.

В Банке России раскрыли сроки для принятия решения по ставке Обсуждение экономической ситуации и рекомендаций к решению по ставке совета директоров Центробанка — это процесс, который длится целую неделю, сообщил в интервью «Коммерсант-Ярославль» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Анна КОМАРОВА