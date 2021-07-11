Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Банк «Открытие» выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне победительницы творческого конкурса молодых художников Анастасии Митяковой. Концепция дизайна карты отражает главные ценностные атрибуты бренда банка — открытость и инновационность.



Банк «Александровский» увеличил кэшбэк по пенсионным и зарплатным картам до 10% за оплату в бонусных категориях. Базовый кэшбэк по картам составляет 5%. Дополнительный кэшбэк начисляется при наличии вкладов от 100 тыс. рублей в течение расчетного периода (плюс 2,5 процентного пункта к базовому кэшбэку); остатка на карте от 50 тыс. рублей в течение расчетного периода (плюс 2,5 п. п. к базовому кэшбэку). С «Зарплатной картой 3.0» можно получить бонусы за покупку билетов на поезда и электрички по всей России, проезд на общественном транспорте, расчеты на АЗС, покупки в аптеках и оплату проезда по платным дорогам. По «Карте для Пенсионера 3.0» кэшбэк выплачивается за проезд на общественном транспорте, оплату билетов на электрички и поезда, в том числе дальнего следования, за покупки в аптеках и оплату жилищно-коммунальных услуг. По пенсионным картам начисляется 4% годовых на остаток средств по карте. Оформление и годовое обслуживание пенсионных и зарплатных карт осуществляются бесплатно. Снять наличные по картам можно в любом банкомате бесплатно до 100 тыс. рублей в месяц.



Банк «Санкт-Петербург» в рамках акции к отпускному сезону предлагает бесплатно оформить карту Mastercard World Travel. Ее обслуживание будет бесплатным весь срок ее действия. За покупки по этой карте начисляются мили — 1,5% за все обычные покупки и до 8% за покупки на специальном travel-портале банка «Санкт-Петербург». Накопленными милями (по курсу одна миля равна одному рублю) можно компенсировать до 100% стоимости оплаченных картой туров, отелей, круизов, авиа- и ж/д билетов, а также аренды автомобиля за границей. По карте Travel можно снимать наличные за границей без комиссии, совершать покупки по специальному выгодному курсу, получить бесплатную страховку выезжающих за рубеж.

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Абсолют Банк запустил акцию «Кэшбэк без звездочек» для клиентов — держателей дебетовых карт Visa Digital. Участники, выполнившие условия акции, получат кэшбэк в размере 3 тыс. рублей. Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 августа 2021 года совершить любое количество рублевых трансакций на общую сумму не менее 60 тыс. рублей по карте Visa Digital. Этой картой можно оплачивать любые товары и услуги офлайн и онлайн на территории России: платить в ресторанах, кафе, кинотеатрах, салонах красоты, бронировать отели.



ВТБ по 31 августа отменяет комиссию за оформление «ЭкоМультикарты». Обслуживание этой карты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным. Держателям экокарты доступны опции лояльности, кэшбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие преимущества.



Татьяна ДЕКА

