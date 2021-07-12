🔹 Стартовала новая рекламная кампания финансового супермаркета Банки.ру. В серии рекламных роликов маркетплейс знакомит зрителей с новым маскотом — роботом Банки: умным и технологичным, большим и добрым, всегда готовым прийти на помощь и подобрать лучший финансовый продукт.

🔹 Банки намерены запустить технологию по борьбе со звонками мошенников. Система учета и анализа телефонного мошенничества будет отслеживать маршрут звонков и сможет найти недобросовестных операторов, которые обслуживают злоумышленников.

🔹 Россия оказалась на нижних строчках странового рейтинга по уровню оптимизма. Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны, однако все еще остается одним из наихудших среди трех десятков ведущих стран.



🔹 Несколько банков запустили переводы с карт «Мир» на карты национальной платежной системы Белоруссии. Теперь перевод средств с карт «Мир» можно сделать на карты белорусской платежной системы «Белкарт».

🔹 Оказалось, многие пользователи не очень отличают рефинансирование кредита от его реструктуризации. В новом выпуске Fingram можно узнать о реструктуризации и о том, как ее провести. О том, что такое рефинансирование, мы рассказывали ранее.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

