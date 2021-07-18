Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

ОТП Банк предлагает клиентам рефинансировать кредиты других банков картой «120 дней без процентов» и не платить проценты в течение четырех месяцев. Опция рефинансирования позволит клиентам досрочно погасить взятый ранее кредит, уменьшить ежемесячный платеж или процентную ставку по кредиту до 13,9%. Рефинансирование можно оформить в мобильном приложении или интерфейсе интернет-банка.

Хоум Кредит Банк снизит проценты по кредиту наличными для вакцинированных клиентов на 1 процентный пункт в первые полгода его использования. Для этого необходимо оформить кредит наличными с 15 июля по 15 августа 2021 года включительно сроком от 15 месяцев (до 15 августа нужно представить сертификат о вакцинации в офисе финорганизации, в месте оформления кредита или онлайн). После чего необходимо вносить платежи вовремя и без просрочек на протяжении шести месяцев (тогда банк зачислит разницу между переплаченными процентами на счет клиента).

СберБанк уменьшил ставки по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения — 8,9% годовых. Уточняется, что самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Также условия улучшены для всех клиентов, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 п. п. Акция продлится по 30 сентября 2021 года. Также «Сбер» создал бесплатный сервис «Кредитный потенциал», который поможет любому клиенту банка одномоментно узнать свою текущую кредитную нагрузку с учетом уже имеющихся кредитов, оценить возможности для оформления новых займов, а также определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк. Сервис доступен в мобильном приложении и в веб-версии «СберБанка Онлайн».

ВТБ предложил ставку в 5,9% по крупным кредитам наличными (при сумме займа от 2 млн до 5 млн рублей и с учетом программы страхования). В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели на срок до семи лет. Максимальная ставка — 17,9%. В рамках программы рефинансирования можно объединить несколько кредитов других банков в один и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформление кредита возможно в том числе онлайн.



Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Газпромбанк снизил ставки по автокредиту. Теперь минимальная ставка составляет 3,9% годовых и распространяется на кредиты от 4 млн до 5 млн рублей при покупке и передаче в залог нового или подержанного автомобиля, а также при условии страхования жизни и здоровья заемщика. В остальных случаях ставка варьируется от 3,9% до 8,9% годовых в зависимости от суммы кредита (от 300 тыс. до 5 млн рублей) и факта передачи автомобиля в залог. Процедура оформления проходит полностью онлайн: и подача заявки, и получение кредита. В удобное для клиента время представитель банка бесплатно доставляет дебетовую «Умную карту», на которую зачисляется кредит.

Банк «Зенит» распространил условия потребительских кредитов на самозанятых граждан со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Для получения кредита требуется выписка ФНС о состоянии счета по уплате налога на профессиональный доход. Максимальный срок кредитования на потребительские цели — семь лет. Самозанятым доступна широкая линейка продуктов: «Кредит под залог недвижимости», «Кредит под залог автомобиля» и «Наличные на любые цели». По потребительским кредитам действует ставка от 9% годовых. Максимальная сумма — до 3 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 9% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.

Ирина ПЕЛЮШЕНКО