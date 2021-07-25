Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Россельхозбанк запустил меры поддержки для пострадавших от подтоплений жителей Краснодарского края. Заемщики, которые понесли потери, могут получить отсрочку по возврату кредита. Погашение процентов по кредитам переносится на шесть месяцев, а суммы основного долга — на 12 месяцев. Также будет продлен на 12 месяцев окончательный срок возврата кредита.

СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 млн до 20 млн рублей. Кредит по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» выдается на срок от года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей. Процентная ставка — от 10,4%. В мае текущего года «Сбер» расширил список потенциальных заемщиков по этой программе. Теперь для получения кредита клиенту не требуется подтверждать свою цель. Он доступен индивидуальным предпринимателям, руководителям и директорам компаний, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и иным лицам, имеющим право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек, а также собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянских (фермерских) хозяйств.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ирина ПЕЛЮШЕНКО

