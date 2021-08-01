Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Сетелем Банк запустил субсидированный автокредит в рамках программы прямой субсидии «Volvo Car Кредит». Теперь клиенты Сетелем Банка смогут воспользоваться эксклюзивными условиями кредитования при покупке новых автомобилей Volvo. Кредит предоставляется на срок до пяти лет, первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный размер остаточной стоимости — 30%. Подать заявку на автокредит можно в официальных дилерских центрах, а клиентам СберБанка — также через личный кабинет в системе «СберБанк Онлайн».

Банк «Ренессанс Кредит» проводит акцию «Лови момент» для кредитов наличными. Чтобы понизить ставку по кредиту на 1 процентный пункт, достаточно подать заявку на сайте, в мобильном приложении или в отделении «Ренессанс Кредита» и получить деньги в течение двух рабочих дней после ее одобрения банком. Сумма кредита и его срок не имеют значения. По кредитным договорам, соответствующим условиям акции, ставка будет снижена автоматически со второго платежа. «Лови момент» продлится до 22 августа 2021 года.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Дочка» СберБанка «Сбербанк страхование жизни» предложила получателям потребительских кредитов «Сбера» страхование от снижения оклада. Новую защитную опцию можно подключить в «СберБанке Онлайн» в момент подачи заявки на кредит. При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от «Сбербанк страхования жизни». Эта программа при оформлении онлайн представляет собой конструктор, где клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни, здоровья, защиту на случай потери работы, защиту на случай снижения оклада. Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более чем на 15%, которые будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.



Также «Сбер» и «Связной» будут сотрудничать в сфере POS-кредитования. Теперь держатели дебетовой карты банка смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. рублей в интернет-магазине svyaznoy.ru. Чтобы воспользоваться услугой, нужно при оформлении покупки выбрать в условиях оплаты «Купить со СберБанком», авторизоваться в «СберБанке Онлайн» и отправить заявку на кредит. Срок кредитования может составить шесть, десять, 18, 24 или 36 месяцев.

Ирина ПЕЛЮШЕНКО