Средние банковские ставки по розничным депозитам в рублях несколько снизились в мае 2021 года по сравнению с апрелем, свидетельствует обновленная в четверг инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в мае 3,3%, что на 0,02 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 4,48% (минус 0,01 п. п. к апрелю).

По сравнению с маем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам оказались ниже на 0,75 и 0,42 п. п. соответственно.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ставки по депозитам нефинансовых организаций изменились по сравнению с предыдущим месяцем разнонаправленно. Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в мае 3,92% (плюс 0,31 п. п. к апрелю), свыше года — 5,21% (минус 0,05 п. п.). В годовом выражении ставка по краткосрочным корпоративным депозитам, наоборот, снизилась (на 0,48 п. п.), а по долгосрочным — выросла (на 0,23 п. п.).



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая по итогам заседания совета директоров регулятора 11 июня этого года, когда было принято решение о повышении ключевой ставки в третий раз в этом году (на 0,5 п. п. — до 5,5% начиная с 15 июня), говорила, что мартовское и апрельское повышения ключевой ставки еще не полностью учтены в банковских ставках.

Ася ШАЛИМОВА