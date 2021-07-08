Райффайзенбанк запускает выдачу карт через картоматы. Первый картомат установлен в Новосибирске, с его помощью клиенты банка могут моментально получить перевыпущенную дебетовую карту, сообщили в кредитной организации.

«Картоматы — это абсолютно новый канал по выдаче карт, аналогов которому нет на рынке», — отметила руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка Мария Магдеева.

Чтобы получить карту, ее не нужно предварительно заказывать. Клиенты, которым доступна опция перевыпуска карты через картомат, получат уведомление об этом через мобильный банк. Сообщение будет содержать индивидуальный код, который будет необходимо ввести на экране картомата, следуя инструкции. Картомат самостоятельно определит, какой тип карты необходимо выдать клиенту. Активировать карту можно будет любым удобным способом, например на сайте, в приложении или через банкомат.

Устройство доступно круглосуточно, а весь процесс получения карты занимает минуты, подчеркивают в банке.

Пилотный проект продлится до конца октября. В это время через картомат можно будет только перевыпустить карту в том случае, если срок действия предыдущей подходит к концу. Клиенты также по-прежнему могут перевыпускать карты в отделении. Если пилотный проект окажется успешным, сеть устройств будет расширяться, а также будет увеличиваться диапазон доступных карт. Например, через картоматы можно будет получить «Кэшбэк карту» или быстро восстановить потерянную карту с действующим сроком.



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В свою очередь в ВТБ сообщили, что банк может запустить пилотный проект по выдаче карт в картоматах осенью.



В банке подчеркивают, что в рамках своей стратегии развития он делает акцент на выдаче цифровых карт без физических носителей (включая и перевыпускаемые карты) и к 2023 году планирует увеличить долю цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. При этом банк также рассматривает возможность организовать для клиентов, предпочитающих пользоваться пластиковой картой, процесс выдачи таких карт с использованием устройств самообслуживания.

«В этом году мы планируем выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Пилотный проект намечен уже на эту осень», — рассказали в банке.

По мнению главного эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, в случае взлома картомата могут пострадать клиенты, а не банк. Поскольку это новые для рынка устройства, инцидентов с ними пока не наблюдалось, однако риски можно оценить по аналогии с другими подобными устройствами: банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами, заявил он РИА Новости . «Для всех них мы знаем реальные примеры взлома и получения злоумышленниками полного контроля над устройством. Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты», — прокомментировал эксперт.

В сообщении Райффайзенбанка подчеркивается, что, «в отличие от привычных постаматов для заказов из интернет-магазинов, к картоматам предъявляются повышенные требования по безопасности и интеграции с системами банка. Обмен данными между программным обеспечением картомата и банковскими сервисами происходит через специально разработанный API Райффайзенбанка».



В ВТБ констатируют, что риски, связанные с применением картоматов, аналогичны рискам по банкоматам.



«Безопасность средств клиентов является приоритетом для банка, поэтому операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по ПИН-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать в том числе с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка», — отмечается в сообщении ВТБ.

Ася ШАЛИМОВА