Увеличение рабочей нагрузки на «удаленке» с апреля 2020 года стали отмечать почти в два раза чаще. Однако каждый второй дистанционный работник не хочет возвращаться в офис. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



Трое из 10 удаленных сотрудников считают, что дома они работают лучше, чем в офисе. В том, что качество их работы на «удаленке» не изменилось, уверены 35%.

Каждый третий отмечает, что с переходом на дистанционную занятость его нагрузка возросла. У 38% объемы работы не изменились.

54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы работать из дома. А среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис компании, вернуться на «удаленку» мечтают 34%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлого года россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на «удаленке». По сравнению с осенью и зимой 2020 года стало больше тех, кто отмечает, что стал работать хуже (16% — в октябре, 17% — в декабре и 23% — сегодня), впрочем, в апреле, сразу после повсеместного введения дистанционной занятости, об ухудшении качества работы говорил почти каждый третий (32%).

Судя по комментариям респондентов, сейчас на качестве их работы сказывается стресс из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и невозможности поехать в отпуск в те места, куда хотелось бы. Тех, кто хочет остаться на «удаленке» навсегда, по сравнению с апрелем 2020 года стало больше почти в три раза: 19% и 54% соответственно.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

