Московский Кредитный Банк (МКБ) в рамках специальной акции «Эквайринг по цене куайринга» снизил тарифы по торговому эквайрингу. Теперь предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить в обычном эквайринге такую же ставку, как при оплате по QR-кодам через Систему быстрых платежей — от 0,4%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Чтобы воспользоваться специальными условиями обслуживания, юридическим лицам достаточно открыть расчетный счет на одном из пакетов услуг РКО: «Стартовый» или «Оптимальный». Первый пакет услуг рассчитан на предпринимателей, начинающих активную трансакционную деятельность. Второй — ориентирован на развивающиеся компании и включает в себя больше возможностей для бесплатных переводов, снятия и внесения наличных.

Клиент МКБ в зависимости от сегмента бизнеса получает льготную ставку по торговому эквайрингу: от 0,4% или 0,7% на оборот эквайринга 50 тыс. рублей в месяц на пакете услуг «Стартовый» или 100 тыс. рублей в месяц на пакете «Оптимальный». На оборот выше акционного автоматически начинает действовать тариф банка — от 1,49%.

«Для подключения торгового эквайринга МКБ клиенту достаточно оставить заявку и подписать короткую форму оферты. В сервис банка интегрирован функциональный личный кабинет с дружественным юзабилити-интерфейсом, расширенной статистикой по операциям, автоматической выгрузкой отчетов. При открытом РКО в МКБ зачисление средств по эквайрингу происходит в течение часа, а в любой другой банк — на следующий день», — говорится в релизе.

Уточняется, что клиент бесплатно получает сим-карту и терминал для приема платежей. Все устройства работают с популярными банковскими картами и платежными системами, оснащены функцией приема бесконтактной оплаты, также банк обеспечивает круглосуточную техническую поддержку, добавили в финучреждении.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

