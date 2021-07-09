Платежи за просрочку кредита или займа не могут быть больше, чем размер неустойки, установленный законом. Об этом говорится в информационном письме Банка России, направленном кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

Регулятор в ходе поведенческого надзора выявил недобросовестные практики, когда некоторые кредиторы в дополнение к неустойке начисляли заемщикам иные платежи за просрочку оплаты долга на разовой или периодической основе. При этом суммарный размер ответственности должника, как правило, превышал ограничения по величине неустойки, установленные законом.

«Выплата неустойки при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своих обязательств должна быть обозначена в кредитном договоре или договоре займа и зафиксирована в 12-й строке таблицы с индивидуальными условиями договора. Размер неустойки не может быть более 20% годовых или более 0,1% за каждый день просрочки (в зависимости от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за период нарушения обязательств). Но в обоих случаях такой платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа», — пояснил ЦБ.

Регулятор рекомендовал кредиторам учитывать данную информацию при взимании платежей за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиками обязательств.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

