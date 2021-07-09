Повысить свой уровень финансовой грамотности хотели бы 75% подростков, только каждый четвертый (24%) заявил, что обучение в этой сфере не требуется. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, уточняя, что достаточность навыков для распоряжения деньгами отметили 42% подростков.

Согласно исследованию, денежные средства в личном распоряжении имеют 82% подростков. При этом основным источником дохода для большинства подростков является семья. Так, 89% школьников 14—17 лет получают от родителей денежные средства на регулярные расходы, такие как покупка еды, оплата проезда и мобильной связи, факультативные занятия и занятия в кружках по интересам.

Чуть меньше, 82% подростков, получают от родителей деньги и на карманные расходы на различные цели. Более трети школьников сами сообщают родителям, сколько денег им требуется на это, а каждый пятый подросток получает ту сумму, которую устанавливают родители.

Отмечается, что 33% имеют не зависящий от семьи источник дохода — подработку. В число распространенных видов подработок входят работа няней, курьером, оплачиваемая помощь по хозяйству.

Самые распространенные «статьи расходов» для подростков — покупка продуктов питания (67%), приобретение билетов на развлекательные мероприятия (40%), оплата услуг мобильной связи (38%) и проезда (29%). Около четверти школьников тратят деньги на покупку косметики и парфюмерии (26%), подарков друзьям (23%), модной одежды и аксессуаров (24%). При этом 23% подростков откладывают часть получаемых денежных средств на будущее.