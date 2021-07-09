Совокупный объем поступлений в региональные бюджеты в период с января по июнь текущего года составил 6,699 трлн рублей, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) со ссылкой данные, опубликованные на Едином портале бюджетной системы РФ. Прирост наблюдается в 79 регионах, а наиболее существенный — в Ненецком автономном округе (на 59%), Липецкой и Самарской областях (на 57% и 51%).

Отмечается, что в первом полугодии 2021 года совокупный профицит региональных бюджетов увеличился на 201 млрд рублей к показателю за I квартал текущего года — до 389 млрд рублей (7,5% совокупных налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов, ННД), тогда как по итогам 2020-го дефицит составил 708 млрд рублей. Профицит профицитных регионов оказался на уровне 447 млрд рублей, а максимальный вклад в показатель внесли Москва (12%), Санкт-Петербург, Красноярский край, Тюменская и Челябинская области (по 6%), Самарская область (5%), Белгородская, Липецкая и Сахалинская области (по 4%).

По итогам первого полугодия у 66 субъектов РФ наблюдается профицит бюджета, а наибольшее отношение профицита к ННД (за шесть месяцев) зафиксировано в Липецкой, Белгородской и Челябинской областях (42,32% и 28% соответственно). Профициты этих субъектов напрямую связаны с увеличением налоговых поступлений, обусловленным ростом цен на металлы.

Годом ранее совокупный бюджет регионов был исполнен с дефицитом в размере 249 млрд рублей, или 5,9% совокупных ННД. Положительная динамика доходной части региональных бюджетов позволила 40 субъектам РФ исполнить бюджет за шесть месяцев с промежуточным профицитом, тогда как 12 месяцев назад их бюджет был дефицитным.

Отмечается, что доходы бюджетов субъектов РФ в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с показателями за аналогичный период 2020-го на 19%, а по сравнению с первым полугодием 2019 года (до начала пандемии коронавируса) — на 22%. При этом ННД бюджетов субъектов РФ выросли за шесть месяцев на 24% к аналогичному периоду предыдущего года — до 5,205 трлн рублей.

«Рост ННД произошел в 82 регионах, оказавшись наиболее значительным в тех субъектах, на территории которых находятся крупные металлургические предприятия: в Липецкой, Белгородской и Вологодской областях (на 91,77% и 69% соответственно). Увеличение налоговых поступлений в этих регионах в основном связано с ростом цен на металлы в 2021 году», — говорится в релизе.

Анна КОМАРОВА