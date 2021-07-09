Крупные экономики не станут легализовывать биткоин, поскольку это создает риски для финансовой стабильности страны, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Такое мнение он выразил в ходе дискуссии на Cyber Polygon.

В июне парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта становится легальным платежным средством в стране. Согласно законопроекту, биткоин станет самодостаточным платежным средством, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных трансакций будет использоваться доллар США.

«Я не думаю, что какая-то крупная экономика пойдет по этому пути, потому что это серьезные риски для финансовой стабильности», — сообщил Заботкин. Он добавил, что, с точки зрения ЦБ, криптовалюты являются цифровыми денежными суррогатами. Также он напомнил, что на территории РФ единственным легальным инструментом платежа является только российский рубль.