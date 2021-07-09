Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 5% годовых. Другие условия ипотечной программы остались неизменными. «Семейную ипотеку» в банке «Санкт-Петербург» можно оформить на срок кредитования до 30 лет семьям с детьми. А теперь льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года. По условиям программы первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья и выше. В эту сумму может быть включен материнский капитал или субсидия.



ВТБ предоставил клиентам возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате. Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет маткапитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе «Государственные услуги» в интернет-версии «ВТБ Онлайн». Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. За счет подключения СМЭВ весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильной версии приложения «ВТБ Онлайн».

Банк «Акцепт» продолжит выдачу госипотеки с сохранением прежних ставок. Как напоминают в финучреждении, по решению правительства РФ госпрограмму по ипотеке продлили до 1 июля 2022 года. Условия обновились, в том числе рекомендованная ставка выросла до 7% годовых. Банк «Акцепт» не только продолжает выдачу, но и сохраняет ставку на уровне 2020 года — от 5,85% годовых.

СберБанк запустил новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6%. Ставку субсидирует институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». По условиям программы, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Газпромбанк расширил действие «Семейной ипотеки»: теперь оформить ипотечный кредит с господдержкой могут в том числе граждане РФ с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Минимальная базовая ставка по программе «Семейная ипотека» в Газпромбанке составляет 5,2% годовых, следует из релиза. На процентную ставку еще ниже — 4,7% годовых — могут рассчитывать граждане РФ, проживающие на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающие жилое помещение в одном из регионов ДФО. При отсутствии страхования жизни и здоровья заемщика применяется надбавка к ставке в 0,5 процентного пункта.



Банк ДОМ.РФ и строительная группа «Давир» запустили ипотеку на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 6% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кредит оформляется в рамках совместной программы банка и подрядчика с использованием механизма субсидирования процентной ставки.

Банк «Зенит» распространил условия ипотечных программ на самозанятых граждан со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Для данного сегмента сохраняются такие же условия по кредитованию, как и для частных клиентов. Для получения кредита требуется выписка ФНС о состоянии счета по оплате налога на профессиональный доход. Максимальный срок кредитования на ипотеку — 25 лет. Оформить «Семейную ипотеку» по ставке от 5,29% годовых может гражданин РФ при рождении у него ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей стоимости недвижимости — может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского капитала. Сумма кредита составляет до 12 млн рублей. По программе «Ипотека с господдержкой — 2020» действует ставка от 6,29% годовых. Клиентам необходимо внести первоначальный взнос от 15% от общей стоимости жилья. Сумма кредита составляет 3 млн рублей. По программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» ставка составит от 8,69% годовых. Минимальный первоначальный взнос — от 10%. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

