СберБанк подарит родителям детей, которые получат на любую его карту 10 тыс. рублей от государства, еще 2 тыс. рублей и другие подарки. Такое обещание содержится в пятничном релизе банка.

Как напоминают в «Сбере», с августа в соответствии с указом президента РФ семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату в размере по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии Пенсионного фонда РФ. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале госуслуг или в МФЦ.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнутся с 16 августа Перечисление единовременных выплат в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

«Сбер» присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу», — говорится в сообщении.

В частности, все, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить «СберПрайм» (единую подписку на сервисы экосистемы «Сбера» и его партнеров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью) на три месяца за 1 рубль.



После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от «Сбера»:

страховка от несчастного случая на каждого ребенка сроком на один год;

2 тыс. рублей на покупки в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете».

В свою очередь Альфа-Банк пообещал, что добавит к каждой выплате от государства семьям с детьми школьного возраста 1 тыс. рублей. Чтобы их получить, достаточно указать реквизиты «Альфа-Карты» в личном кабинете на «Госуслугах», уточняют в кредитной организации и предлагают, если карты пока нет, оформить ее на сайте.

Также каждая семья получит бесплатную страховку от Альфа-Банка и «АльфаСтрахования» на случай осложнений от коронавируса, указано в релизе.



Дополнительную финансовую поддержку для граждан, получающих социальные выплаты на детей по указу президента РФ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» от 2 июля 2021 года, также анонсировал Почта Банк. Так, все граждане, которые перечислят социальные выплаты на детей на счет в Почта Банке, дополнительно получат до 1 тыс. рублей в виде 10-процентного кэшбэка на покупки по карте «Мир» (кроме покупок в супермаркетах, платежей за коммунальные и телекоммуникационные услуги, оплаты штрафов, ценных бумаг, азартных игр и бизнес-сервисов).

«Для того чтобы получить пособие на детей на счет в Почта Банке, необходимо при оформлении заявления указать реквизиты счета в банке», — уточнили в финучреждении.



Ася ШАЛИМОВА

