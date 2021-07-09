Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Фора-Банку кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной позицией по достаточности капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности», — поясняется в релизе агентства.

Из него следует, что уровень рейтинга и прогноз по нему отражают базовые ожидания АКРА относительно сохранения текущей бизнес-модели банка в отсутствие ухудшения позиции по капиталу в ближайшие 12—18 месяцев.

Фора-Банк работает в периметре группы компаний «Ташир» и специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса с акцентом на сектор строительства и операций с недвижимостью наряду с торговлей и сельским хозяйством, напоминают в АКРА. Банк также предоставляет расчетно-кассовые услуги юридическим лицам.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb») определяется прежде всего невысокими рыночными позициями кредитной организации, а также наличием признаков существенной концентрации деятельности на операциях с компаниями, которые, по мнению АКРА, тесно связаны с бенефициарами банка. «Таким образом, как полагает агентство, одним из важных факторов развития Фора-Банка является использование деловых отношений и связей его основных собственников, во многом способствующих привлечению и удержанию клиентов», — пишут аналитики.

Стратегия банка предполагает умеренный рост кредитного портфеля — ежегодно в среднем на 15—20% в 2021 и 2022 годах. АКРА считает, что в дальнейшем Фора-Банк продолжит опираться в своей деятельности на относительно устойчивые позиции и наработанную экспертизу в сегментах строительства и операций с недвижимостью, включая сопровождение сделок в интересах своих клиентов в этом сегменте с предоставлением необходимых сопутствующих услуг и банковских продуктов. Кроме того, банк стабильно генерирует доход от валютных операций для своих клиентов, что продолжит положительно сказываться на диверсификации деятельности.

АКРА оценивает достаточность капитала банка как удовлетворительную и в том числе указывает, что запланирована капитальная поддержка от собственников. «Вместе с тем в числе факторов риска АКРА отмечает, что планируемое банком в 2022 году увеличение капитала (примерно на 450 млн рублей) будет осуществлено в форме постановки на баланс недвижимого имущества», — делают оговорку аналитики.

Деятельность банка является прибыльной, но давление на рентабельность на горизонте следующих 12—18 месяцев будет оказывать операционная эффективность, считают эксперты.

Риск-профиль банка агентство оценивает как критический. «АКРА видит у банка довольно существенный объем позиций с признаками связанности со структурами бенефициаров банка, что является важным сдерживающим фактором оценки и помимо прочего говорит о критическом уровне концентрации кредитного портфеля. Повышенные риски также обусловлены специализацией банка на секторе строительства и операций с недвижимостью», — поясняют аналитики.

При этом отмечается планомерное сокращение в банке доли проблемной задолженности.



В числе прочего АКРА указывает, что основным источником фондирования для банка служат средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей: за счет преобладания подобного вида фондирования его ресурсная база остается стабильной в течение многих лет и характеризуется низкой зависимостью от средств крупнейших вкладчиков.

Ася ШАЛИМОВА