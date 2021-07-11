ВТБ начал прием заявок в рамках государственной программы поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере, сообщает пресс-служба банка. На текущий момент на рассмотрении банка находится 17 проектов в сегменте среднего и малого бизнеса на общую сумму финансирования 20 млрд рублей. Программа предусматривает льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц по ставке от 3% до 5%.

«Кредитные средства в рамках программы предоставляются на срок до 15 лет в сумме от 100 млн рублей. Льготное финансирование могут получить проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Условия программы регламентируются постановлением правительства РФ № 141», — говорится в релизе.

Ранее ВТБ первым из банков заключил в рамках ПМЭФ-2021 соглашение с Федеральным агентством по туризму России о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

