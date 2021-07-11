Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за первое полугодие 2021 года составила 47,5 млн рублей, что в 2,5 раза (на 28,5 млн рублей) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности приводятся в релизе кредитной организации. Там уточняется, что показатели рассчитаны по внутренней методике банка.

Чистые процентные доходы по итогам первых шести месяцев 2021 года увеличились на 3%, или на 5 млн рублей по сравнению с первым полугодием 2020-го, составив 153 млн рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие доходы достигли 162,8 млн рублей.

Активы банка на 1 июля текущего года составили 6,6 млрд рублей, увеличившись на 3% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 645 млн рублей.

Кредитный портфель банка по состоянию на 1 июля текущего года составил 4,3 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 3,1 млрд рублей, физических лиц — 1,2 млрд рублей.

Объем вкладов населения на 1 июля 2021 года — 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 15% и составили 2,6 млрд рублей. Остатки на счетах физических лиц увеличились на 8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 июля 2021 года составляют: Н1.2 — 8,81% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%), Н1.0 — 10,8% (минимальное значение, установленное ЦБ, 8%) и Н3 — 73,95% (минимальное значение, установленное Центробанком, 50%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

