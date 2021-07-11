Банк «Левобережный» установил льготный тариф на перечисление средств самозанятым, сообщает пресс-служба кредитной организации. Юридические лица и ИП могут переводить деньги на счета самозанятых внутри банка на специальных условиях.

Тариф составляет 20 рублей за перевод на сумму до 300 тыс. рублей в месяц внутри банка. При общей сумме перечислений от 300 тыс. до 1,5 млн рублей в месяц комиссия составит 1,5% от суммы, свыше 1,5 млн рублей — 3% от суммы, минимум 300 рублей. Комиссия взимается единовременно, в день оказания услуги.

В банке напоминают, что самозанятые — это физические лица и ИП, которые без работодателя и привлечения наемных работников по трудовым договорам получают доход от своей профессиональной деятельности, а также доход от использования имущества.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

