Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и офлайн-магазинам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально попадут на расчетный счет продавца», — говорится в релизе.

Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 0,7% от суммы трансакции. Это в два-три раза дешевле торгового эквайринга, уточняют в банке. Лимит одной операции — до 600 тыс. рублей.

Чтобы подключить сервис, нужно подать заявку на эквайринг в Альфа-Банке и отметить «прием платежей по QR-коду». Терминалы не требуют дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня.

Однако этот способ расчетов лучше сочетать с традиционным. Если терминал не используется для приема оплат по картам, банк спишет абонентскую плату по тарифам торгового эквайринга. Предпринимателям, готовым полностью отказаться от терминалов, подойдет доступный эквайринг на смартфоне AlfaPOS.

Екатерина САВЕЛЬЕВА