📰 Мировой индекс на продовольствие (FAO Food Price Index, FFPI) в течение 12 месяцев показывал уверенный рост, однако в июне произошло небольшое падение цен на 2,5%, или на 3,2 пункта: 124,6 пункта по итогам июня против 127,8 в мае, пишут «Известия» . Тем не менее цены на 33,9% выше, чем были в июне прошлого года. Основная причина снижения индекса цен — в подешевевшем растительном масле (157,5 пункта в июне против 174,7 в мае 2021 года), в меньшей степени — зерновых культур (129,4 против 132,8) и молочной продукции (119,9 против 121,1). Однако продолжают дорожать сахар (107,7 в июне и 106,8 в мае 2021 года) и мясо (109,6 в июне и 107,4 в мае 2021 года). По мнению экспертов, несмотря на то что сейчас глобальный тренд на подорожание продуктов прервался, масштаб коррекции к предыдущей волне роста цен невелик — менее 10%, после чего цены вновь пойдут вверх.

📰 Минпромторг разработал план вывода на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Проект предполагает выпуск к 2030 году 735 гражданских воздушных судов, в частности Ил-114, МС-21 и «Байкалов», а также разработку пяти типов вертолетов. Причем основную массу средств — почти 1,6 трлн рублей, — по замыслу Минпромторга, должен предоставить ФНБ, еще 244 млрд рублей предлагается выделить из бюджета. Эксперты считают, что намеченные объемы производства вряд ли найдут спрос на рынке, а сам проект называют слишком амбициозным. Более того, Минфин настаивает на более строгих критериях инвестиций: средства ФНБ должны составлять не более 25% от общего бюджета проекта и не более 40% от заемных средств за счет всех источников, а соответствовать таким требованиям получится далеко не у всех проектов, поясняют эксперты.

📰 По итогам шести месяцев текущего года выдачи рынка краудфандинга составили 3,89 млрд рублей, следует из данных инвестплатформы «Мани Френдс» (входит в топ-5), которые приводит «Коммерсант» . Это всего на 20% меньше, чем за 2020 год — около 4,82 млрд рублей. Этому способствует приток клиентов малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии и фактически отрезанного от банковского финансирования. По прогнозам участников рынка, до конца года объем портфеля может вырасти еще втрое. В то же время у краудлендинговых площадок пока нет достаточной базы данных для эффективного скоринга, что чревато ростом просрочки, предостерегают эксперты.

📰 Единая информационная система нотариата (ЕИС) начала работу в июле 2014 года, а сегодня система — это более 257 млн записей о различных нотариальных действиях, почти 100 терабайт данных, пишут «Известия» со ссылкой на представителей ФНП. Ежедневно в систему вносится более 250 тыс. новых записей. Например, сейчас в ЕИС хранятся сведения более чем о 22,5 млн завещаний, при этом 17,8 млн — это документы, которые были удостоверены до 2014 года и впоследствии внесены в электронные реестры. По итогам прошлого года за информацией о наследовании к сервису обращались более 2,72 млн раз. В ФНП рассчитывают на то, что в скором времени в России будет налажен оборот юридически значимых документов в электронном виде.

📰 Разработчики беспилотных авиационных систем просят отозвать законопроект Минтранса, который вносит изменения в отдельные законодательные акты для повышения безопасности полетов, в частности в регулирование дронов, пишут «Известия» . Свое обращение Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем AeroNext 9 июля направила в Минтранс, Минэкономразвития и Минпромторг. Отрасль не согласна с обязательной государственной сертификацией даже «легких» дронов от 250 г до 25 кг и выдачей свидетельств специалистам по их эксплуатации. Кроме того, критику ассоциации вызывает оснащение беспилотников бортовыми устройствами, позволяющими наблюдать за полетом. Эксперты считают, что разумное регулирование отрасли все же необходимо: отсутствие нормативной правовой базы замедлит развитие отечественного рынка дронов и услуг с их использованием.

📰 Курс рубля в последнее время довольно односторонне реагирует на динамику нефтяных цен: активно снижаясь вместе с ними, но не реагируя ростом на рост нефтяных котировок, рассказал «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт отметил, что с начала года цена на нефть Brent выросла примерно на 44%, при этом курс рубля к доллару практически не изменился. По мнению аналитика, у этого явления есть несколько причин. Во-первых, основными драйверами курса рубля являются цены на нефть и спрос международных инвесторов на активы развивающихся стран (ЕМ). Именно движение финансовых потоков часто нарушает корреляцию между рублем и нефтью. Во-вторых, корреляцию между рублем и нефтью уменьшают усилия правительства по снижению зависимости российской экономики от цен на энергоносители. Третьим фактором, который снижает корреляцию рубля и нефти, является сезонность. Летом спрос на валюту возрастает для выплат дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам. Васильев подчеркнул, что, скорее всего, до конца лета курс рубля останется в диапазоне 72—76 к доллару и 86—90 к евро. Сильный текущий счет платежного баланса РФ позволит смягчить негативное влияние укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма, добавил он.

📰 На фоне ожидаемого в этом году рекордного урожая в России начал дешеветь подсолнечник, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Совэкон», который повысил прогноз по урожаю масличных. По обновленным подсчетам, сбор подсолнечника может стать в 2021 году рекордным и достичь 15,9 млн тонн, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году — 15,4 млн тонн. В 2020 году было собрано 13,3 млн тонн. По мнению экспертов, прогнозы по урожаю подсолнечника действительно «очень хорошие», этому способствует увеличение посевных площадей. Так, подсолнечник посеян на 9,2 млн га, что на 11% выше показателя прошлого года, отмечают участники рынка. В текущем году валовой сбор масличных культур ожидается на уровне не менее 22,5 млн тонн, в том числе подсолнечника — более 14 млн тонн, прогнозирует Министерство сельского хозяйства. Эксперты подчеркивают, что несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до 1,7 тыс. долларов за тонну (на условиях FOB, то есть продавец оплачивает доставку и погрузку на борт, в портах Черного моря), а сейчас они в районе 1,1 тыс. долларов за тонну.



📰 Под регуляторную гильотину попали более 12 тыс. актов — это более 90% всех актов, содержащих обязательные требования, при этом большая часть — документы советских времен, остававшиеся в силе, сообщил в интервью «Российской газете» вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, многие из них содержали требования, которые на сегодняшний день кажутся комичными. Он отметил, что сейчас впервые за два последних десятилетия приводят в порядок все правовые акты, регулирующие государственный и муниципальный контроль. Это имеет огромное значение для всей законодательной системы России, подчеркнул Григоренко.



Анна КОМАРОВА