Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны, однако все еще остается одним из наихудших среди трех десятков ведущих стран, показало исследование International Business Report международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, пишет РБК .

Согласно исследованию, в России 28% руководителей бизнеса, опрошенных в мае — июне 2021 года, оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год по сравнению с 17% год назад и 21% полгода назад. Только в Японии уровень бизнес-оптимизма еще ниже — 17% (эта страна много лет является антилидером рейтинга). Аргентина занимает третье место с конца — там 30% руководителей компании оптимистично оценивают перспективы местной экономики.

Аналитики отмечают, что до пандемии в 2019 году доля российских предпринимателей, положительно оценивающих ближайшее будущее экономики страны, составляла около 35%. В России была опрошена 121 компания разного уровня, что совпадает с медианным значением по размеру выборки во всех странах. Причем руководителям было задано порядка 30 вопросов, включая просьбы оценить тренд на ближайший год по инвестициям в информационные технологии, достаточности финансирования, доступности квалифицированной рабочей силы и т. д.

Причем уровень оптимизма бизнеса во время пандемии растет в других странах быстрее, чем в России. Например, Швеция с результатом 17% год назад теперь оказалась в верхней части списка с долей 75% предпринимателей-оптимистов. Все страны пережили уже несколько волн заболеваемости коронавирусом, и в России с апреля-мая идет третья волна — распространение дельта-штаммов COVID. По обратному показателю — доле пессимистов — Россия заняла шестое место с долей 30%. Зато 41% респондентов в России — максимальный показатель среди всех стран — нейтрально, без оптимизма и пессимизма, относятся к перспективам российской экономики на горизонте одного года. Минэкономразвития на прошлой неделе подняло прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 2,9% до 3,8%, однако среднегодовой рост в 2014—2020 годах составил менее 0,4%.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев уверен, что российский бизнес просто проявляет сдержанность в оценках, в то время как главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что бизнес в целом ожидает продолжения стагнации. По ее мнению, макроэкономическая стабильность поддерживается за счет более высоких налогов, для бизнеса в этом мало позитивного, отмечает она.