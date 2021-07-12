НПФ просят у банков информацию о наличии или отсутствии перечисленных фондами средств на счетах умерших получателей, но кредитные организации против: по их мнению, это является нарушением банковской тайны, пишет «Коммерсант» . Это следует из письма Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в адрес Ассоциации банков России (АБР). Проблема для НПФ заключается в переплатах умершим клиентам как минимум 70 млн рублей.

НПФ получают информацию о смерти пенсионеров в автоматическом режиме, но проблема остается, хотя и носит единичный характер, сообщил президент НАПФ Сергей Беляков. По подсчетам одного из собеседников издания, сумма переплат только по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в 2020 году могла составить более 70 млн рублей, или 0,1% от общего объема выплат клиентам НПО. По словам гендиректора НПФ «Альянс» Аркадия Недбая, переплаты — это средства НПФ и компенсировать потери им приходится за счет собственного капитала.

Пенсионные выплаты можно начать получать в 55 и 60 лет Далеко не все пенсионеры знают, что могут получить накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пишет «Российская газета». В Минтруде изданию уточнили, что для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст. То есть 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

В соответствии с порядком определения наследуемого имущества за средствами на счетах умерших граждан должны обратиться наследники, иначе имущество обращается в доход государства, отметил Недбай. Если они успели снять деньги со счета умершего родственника по доверенности, фондам придется возвращать их в судебном порядке. На выявление наследников и тех, кто получил за умершего такие переплаты, тратятся деньги и огромное количество судебно-претензионной работы, отметил заместитель гендиректора НПФ «Благосостояние» Иван Волков. По его словам, в предоставлении кредитными организациями соответствующей информации нет нарушения банковской тайны, «банки же трактуют закон, оценивая свои риски».

Позиция АБР не изменилась: требования НПФ не соответствуют законодательству, заявили в ассоциации. Издержки на то, чтобы убедить банковское сообщество, будут выше полученной от этого выгоды, считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По словам советника адвокатского бюро ЕПАМ Елены Авакян, любая информация не только о состоянии счета, но даже о его наличии признается «справкой по счету». Она доступна следственным органам в рамках расследуемых дел, госорганам в строго ограниченных законом случаях, по счетам умерших лиц — нотариусам, а во всех остальных случаях — через судебное решение.