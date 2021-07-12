Жителям большинства российских регионов требуется более 20 лет, чтобы накопить 1 млн рублей, а быстрее всего эту сумму можно собрать на Чукотке, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как отмечается в аналитических материалах, в силу различий в уровне доходов населения в одних субъектах Федерации накопить 1 млн рублей проще, чем в ряде других. Эксперты составили соответствующий рейтинг. Основной показатель, по которому ранжировались регионы, — количество лет, необходимых для накопления этой суммы работником со среднестатистической зарплатой.

Наилучшая ситуация с возможностью накопить 1 млн — на Чукотке. Это единственный регион, где для накопления такой суммы при заданных условиях нужно менее восьми лет (7,8 года). На втором месте еще один северный регион — ЯНАО, здесь среднестатистический работник может накопить 1 млн рублей за 8,6 года. Эксперты отмечают, что лидерство этих регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсацией за суровые условия жизни.

На третьей и четвертой строчках рейтинга располагаются Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где срок накопления 1 млн рублей составляет 9,8 года. Таким образом, только четыре региона могут похвастаться тем, что при заданных условиях копить такую сумму нужно менее десяти лет.

Москва заняла пятое место рейтинга с результатом 11 лет. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года). Замыкает первую десятку Мурманская область, там 1 млн рублей нужно копить 13,4 года.

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления 1 млн, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет; таким образом, в большинстве регионов 1 млн рублей нужно копить более 20 лет», — говорится в пояснительной записке к материалам исследования.

Замыкают рейтинг кавказские регионы, где исторически невысокие зарплаты. В тройку аутсайдеров вошли Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).

«Фактически в этих республиках копить миллион нужно 24—25 лет, что в три раза дольше, чем в лидирующей Чукотке», — отмечают эксперты.



Расчеты исследования произведены по данным Росстата. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 4%.