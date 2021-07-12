УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф Индекс экологически чистых технологий», который позволяет инвестировать в акции компаний — лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. Об этом сообщается в релизе «Тинькофф».

Фонд следует за индексом Tinkoff Green Economy Total Return Index USD, который отслеживает динамику стоимости публичных компаний, чей бизнес сфокусирован на создании или использовании «зеленых» технологий. Историческая среднегодовая доходность индекса Tinkoff Green Economy Total Return Index USD с 2002 года составляет 22,9%. В фонд вошли акции 41 компании из 11 стран, у которых более 50% выручки приходится на экологически чистое производство, его поддержку и аналогичные проекты. Например, это компании альтернативной энергетики, производители электрокаров, а также бизнес по эксплуатации энергоэффективных зданий, переработке отходов, производству систем по сокращению выбросов загрязняющих веществ и другие.

Среди компаний в фонде — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов из Дании Vestas Wind Systems, лидеры мирового рынка электрокаров — американская Tesla Motors и китайская Li Auto, американский поставщик солнечных панелей и домашних батарей Sunrun, а также многие другие.

В составе фонда 36,32% занимают компании — производители «зеленой» энергии, 24,38% — производители электротранспорта и его комплектующих, 21,94% — REIT-компании (real estate investment trusts), управляющие энергоэффективными зданиями, 17,06% — производители материалов для экотехнологий.

Инвестиции с зеленым акцентом: новый фонд на Мосбирже На Мосбирже начались торги паями фонда «Индекс экологически чистых технологий» от Тинькофф Банка. Стоимость пая привязана к акциям мировых компаний сферы «зеленой» экономики. Подробности Банки.ру рассказали генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов и руководитель отдела консультирования Кирилл Комаров.

Кроме того, второй фонд — «Тинькофф Облигации» — позволяет инвестировать в среднесрочные корпоративные облигации российских компаний из девяти отраслей. Портфель состоит из 35 выпусков облигаций, дюрация которых (эффективный срок до их погашения) — 2,5 года. Средневзвешенная доходность к погашению по портфелю фонда составляет 8,5% годовых.

Анна КОМАРОВА