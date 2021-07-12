Фондовые торги в России стартовали в понедельник разнонаправленным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в самом начале сессии составил 3 864,26 пункта после закрытия предыдущих торгов на уровне 3 855,31. Индекс РТС, напротив, немного просел, открыв торги на отметке 1 634,62 пункта после закрытия на уровне 1 635,04.



К 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,12%, а индекс РТС потерял 0,14%, значения индикаторов составили 3 859,86 и 1 632,77 пункта соответственно.

К 10:43 уже оба индикатора находятся в «красной зоне»: индекс Мосбиржи составляет 3 851,45 пункта (минус 0,1%), индекс РТС — 1 625,59 (минус 0,58%).



Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

«Пятница нас неприятно удивила: российский рынок акций проигнорировал сильный рост американских фондовых площадок и отскок нефти. Взлетели бумаги металлургов, но при этом на растущей нефти падала «нефтянка», — напоминает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Это можно объяснить лишь тем, что рынку просто не хватает среднесрочных денег для роста. Спекулянты пытаются заработать свой процент-другой, присоединяясь к наметившемуся где-либо движению, и продают бумаги, кажущиеся им в этом момент менее перспективными».

«Сегодня внешний фон «покраснел»: около 0,2% теряют американские фьючерсы, чуть более — нефть, продают промышленные и драгоценные металлы. С учетом пятничного роста за океаном мы откроемся недалеко от предыдущего закрытия, но если внешний фон продолжит ухудшаться, то продажи прокатятся и по российским акциям», — дал эксперт прогноз перед началом сессии.

«Невнятный внешний фон по состоянию на утро и скудость экономического календаря понедельника продолжат придавливать настроения на российском фондовом рынке акций. По нашему мнению, давление на товарных рынках будет способствовать переходу индекса Мосбиржи сегодня в зону 3 800—3 850 пунктов», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова перед началом российских торгов описала внешний фон как умеренно позитивный. «Цены на нефть немного снижаются после уверенного повышения пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — указала она.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и могут испытывать негативное влияние нефтяного сектора в связи с коррекцией цен на «черное золото». В остальном на мировых биржах сохраняется склонность к риску, которая наверняка будет удерживать отечественные индикаторы выше ключевых поддержек. Понедельник ожидается спокойным на события днем, но уже во вторник экономический календарь будет насыщен на макроэкономические и корпоративные данные. Рисковые активы при прочих равных готовы продолжать повышение, но весьма вероятны точечные всплески волатильности», — говорится в комментарии Кожуховой.



Ася ШАЛИМОВА

