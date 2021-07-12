Акционеры Уральского Банка Реконструкции и Развития инвестируют в его развитие 3,2 млрд рублей, сообщили в понедельник в кредитной организации.

«Увеличение капитала на 3,2 млрд рублей акционерами усилит позиции УБРиР на финансовом рынке, еще больше повысит устойчивость банка и ускорит развитие организации. Собственный капитал ПАО «КБ «УБРиР» достиг 20,6 млрд рублей, это позволяет банку с большим запасом выполнять требования и нормативы Центрального банка РФ. Дополнительные инвестиции акционеров значительно усилят конкурентоспособность УБРиР: банк сможет нарастить работающие активы и расширить клиентскую базу», — говорится в релизе.

Как отметил президент банка Антон Соловьев, накануне на годовом собрании акционеров был утвержден отчет банка за 2020 год. По итогам минувшего года банк получил прибыль в 749,7 млн рублей по РСБУ. «Акционеры видят широкие перспективы развития банка, ставят перед УБРиР амбициозные цели и инвестируют дополнительные средства для их достижения», — подчеркнул топ-менеджер.



По состоянию на 30 апреля 2021 года активы финансовой группы «УБРиР» (включает одноименный банк и ВУЗ-Банк) составили 353,6 млрд рублей, пассивы — 338 млрд по МСФО, указано в справке УБРиР.