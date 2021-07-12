Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев разработал и в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

«В целях защиты интересов заемщиков — физических лиц в законопроекте предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой. Речь идет о случаях, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей», — цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.