Промсвязьбанк повысил ставки по всей линейке депозитов для физических лиц. Как уточняется в сообщении кредитной организации, диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,25—0,65 процентного пункта.

Максимальная ставка в 6,75% годовых предусмотрена по депозиту «Весомый процент», указано в сообщении ПСБ (за первые 50 дней хранения средств; средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада в 250 дней составляет 5,2% годовых. — Прим. Банки.ру).

По депозиту «Онлайн» максимальная доходность составляет 6,3% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают вклады в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 6,2% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По вкладам «Онлайн» и «Мой доход» максимальный срок размещения средств увеличен до 1 098 дней.

По депозиту с пополнением «Моя копилка» ставка увеличена до 5% годовых, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 4,55%.

На новые условия депозитов распространяется ранее запущенная акция «#СтавкиВверх», действующая до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 п. п. надбавки к ставке по вкладу. Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный депозит на сумму от 300 тыс. рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тыс. рублей.

Ася ШАЛИМОВА