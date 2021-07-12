Совкомбанк заключил договор по аренде офиса площадью более 9 тыс. кв. м в бизнес-центре «Земельный» в Москве. Это крупнейшая сделка в сегменте офисной недвижимости в 2021 году, сообщает компания Knight Frank, которая выступила консультантом по сделке.

В сообщении, которое также опубликовано на сайте банка, уточняется, что договор заключен с АО «Хортекс», входящим в состав компании «Актион Девелопмент», сроком на пять лет.

«Цель аренды — размещение в комфортном и удобном офисе класса А постоянно растущего количества сотрудников группы Совкомбанка, в том числе по направлению IT. В общей сложности планируется разместить более 1 тыс. человек», — указано в релизе.

БЦ «Земельный» расположен в Пресненском районе Москвы. Общая площадь здания составляет 40 тыс. кв. м, из которых 26 390 кв. м будет сдано в аренду. Высота здания — 15 этажей. Оно будет разделено на офисную и гостиничную части. На первых этажах разместятся рестораны, кафе и другие объекты.



«При выборе офисного здания для нас были важны удачное расположение объекта недалеко от главного здания Совкомбанка в «Сити», высокое качество как самого объекта, так и его инженерных систем, разумный и лояльный арендодатель. На «Земельном» мы хотим сделать комфортный и привлекательный офис для сотрудников банка», — прокомментировал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Ася ШАЛИМОВА

