Национальная система платежных карт, выступающая оператором платежной системы «Мир», запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт «Мир» можно сделать на карты белорусской платежной системы «Белкарт», сообщили в НСПК.

Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-Банк, «Русский Стандарт», СберБанк и Тинькофф Банк. Они успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы, отмечается в релизе.

Уточняется, что к приему переводов с «Мира» уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов: Белагропромбанка и Беларусбанка.

По словам коммерческого директора НСПК Дмитрия Бувина, Белоруссия входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются картой «Мир». «Благодаря межсистемной интеграции с «Белкарт» мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, а провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков, без посещения офиса и ожидания в очереди, что особенно актуально сегодня. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Кроме того, ПС «Мир» и банками-участниками установлены низкие тарифы, это позволит клиентам экономить на переводах до 3%», — сказал он.

Список участников платежных систем «Мир» и «Белкарт», предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.

Из релиза СберБанка на эту тему следует, что для его клиентов в мобильном приложении и веб-версии «СберБанка Онлайн», помимо переводов на «Белкарт», также стали доступны денежные переводы на карты национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», а в ближайшее время переводы станут возможны также на карты платежной системы Таджикистана «Корти Милли».

Для перевода необходимо перейти в раздел меню «Платежи» — «За рубеж» — «По номеру карты», ввести номер карты, сумму, имя и фамилию получателя. Совершить перевод на карты «Элкарт» и «Белкарт» можно с любой дебетовой карты СберБанка, открытой в рублях. Комиссия за перевод составит 1% от его суммы, а срок зачисления на карту получателя — несколько минут. Сумма одного перевода не должна превышать 150 тыс. рублей, но в сутки можно перевести до 300 тыс. рублей.

В свою очередь «Русский Стандарт» реализовал трансграничные переводы на карты «Белкарт» в платежном онлайн-сервисе RS Express, причем услуга доступна любому пользователю, даже если он не является клиентом банка. Сайт также не требует регистрации.



Для клиентов «Русского Стандарта» новый сервис доступен и в дистанционных каналах обслуживания: интернет-банке RSB Online и мобильном банке (приложении RSB Mobile).

Ася ШАЛИМОВА

