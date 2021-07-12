В июне свадебный набор (платье, букет, кольцо и шампанское) в среднем обошелся россиянам в 37,4 тыс. рублей — на 12% дороже, чем год назад, сообщает СберБанк со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (входит в экосистему «Сбера»). При этом число покупок свадебной атрибутики сократилось на 20%.

Также в июне россиянки купили на 30% меньше свадебных платьев, чем годом ранее. Эксперты «Чек Индекса» связывают такую ситуацию, как и спад в других категориях, с тем, что в прошлом году именно на июнь пришелся пик заключения браков, поскольку закончился трехмесячный период ограничений, а в июне этого года спрос находился в рамках обычных значений.

Средний чек на покупку свадебного платья составил 27 115 рублей, на 10% выше, чем в июне 2020 года. Свадебный букет подорожал на 20% относительно прошлого года, средний чек равен 2 114 рублям. Число покупок — ниже прошлогоднего уровня на 23%, но выше майского — на 8%.

Эксперты отмечают, что обручальное кольцо поднялось в цене на 17% относительно 2020 года, средний чек — 7 732 рубля. Число покупок — ниже прошлогоднего уровня на 7%, но выше майского на 2%. Средний чек на покупку шампанского — 375 рублей, плюс 5% к июню 2020 года. Число покупок — ниже прошлогоднего уровня на 2% и ниже майского — на 2%.

Анна КОМАРОВА