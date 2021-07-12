Максим Белоусов назначен заместителем председателя правления Абсолют Банка. Об этом кредитная организация сообщила в понедельник.

«Совет директоров Абсолют Банка принял согласованное решение об избрании Максима Белоусова в состав правления банка. Ранее его кандидатура прошла согласование в ЦБ РФ. В качестве заместителя председателя правления Максим Белоусов продолжит координировать в «Абсолюте» стратегию цифрового развития IT и эффективную поддержку бизнеса в части операционного блока», — говорится в релизе.

Максим Белоусов окончил Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена по специальности «математика и информатика» и факультет «Информационные системы в экономике» Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета. В IT-сфере — с 1994 года, за это время получил практический опыт работы в крупных компаниях таких сфер, как финансы, товары повседневного спроса, ретейл, фармацевтика, промышленность. «Свыше 20 лет на руководящих постах. Является членом правления Российского союза IT-директоров «СоДИТ», — указано в биографической справке.

До прихода в Абсолют Банк, с ноября 2015 года по февраль 2020 года, в должности заместителя председателя правления банка «Уралсиб» Белоусов руководил блоком банковских технологий, куда входили службы IT, департамента цифрового банкинга и департамента развития банковских технологий.



«Новая стратегия Абсолют Банка основана на цифровой трансформации всех приоритетных для нас направлений бизнеса, а Максим Белоусов — опытный профессионал в сфере технологий. Весной этого года он вошел в «цифровую команду» Абсолют Банка в роли управляющего директора, и сейчас мы рады приветствовать его в составе правления», — прокомментировала назначение председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Ася ШАЛИМОВА