Оценка трендовой инфляции повысилась в июне 2021 года по сравнению с маем на 0,16 процентного пункта — с 4,75% до 4,91% в годовом выражении, свидетельствуют данные ЦБ РФ. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, повысилась до 5,3% (в мае равнялась 5,12%).

«Снижение модифицированных показателей базовой инфляции, которые по сравнению с трендовой инфляцией более чувствительны к влиянию временных и разовых факторов, указывает на возможное снижение проинфляционного эффекта последних при сохранении инфляционного давления в целом на повышенном уровне относительно цели», — отмечается в обзоре.



Аналитики Центробанка рассчитывают, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к цели Банка России во втором полугодии 2022 года с последующей стабилизацией вблизи 4%.

Ася ШАЛИМОВА