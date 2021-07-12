В первом полугодии 2021 года банки начали активно продавать коллекторам долги россиян с просрочкой меньше двух лет: их доля в общем объеме достигла 56%, хотя годом ранее составляла всего 30%, пишет РБК со ссылкой на данные Первого коллекторского бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Речь идет о рынке цессии, когда коллекторы выкупают долговые обязательства полностью, а не выступают агентами банков по взысканию долгов за вознаграждение.



Так, за первые шесть месяцев 2021 года доля долгов на продажу со сроком просрочки менее одного года выросла с 6% до 17%, доля долгов со сроком просрочки от одного до двух лет — с 24% до 39%. Отмечается, что прирост произошел за счет сокращения предложения старых долгов, срок просрочки по которым превышает пять лет (падение с 31% до 11%) или составляет от трех до пяти лет (сокращение с 20% до 11%). Почти неизменным осталось предложение долгов со сроком просрочки от двух до трех лет (19—23%).

Кроме того, средняя цена просроченных долгов за год выросла в 1,5 раза: если в первом полугодии 2020 года банки продавали их за 4,88% от номинала, то в 2021 году — уже за 7,74%. Наиболее дорогими оказались самые небольшие долги: цена за долг на сумму до 50 тыс. рублей составила 14%, а за долг от 500 тыс. рублей — всего 5%. Цены растут второй год подряд — еще в 2019 году долги продавались за 2,61% от номинала. Долги МФО дороже — 12,7% против 6,96%.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, рост доли относительно «молодых» долгов обусловлен тем, что часть кредиторов могли поменять стратегию работы с просроченной задолженностью и стали выставлять ее на продажу на более ранних сроках. Появление на рынке более «молодых» долгов подтверждается и данными о сроках выдачи проданных кредитов, сказал он. Так, доля кредитов, выданных в 2019—2021 годах, выросла в структуре продаж более чем вдвое — с 10,4% до 22,7%, а доля кредитов, выданных в 2016—2018 годах, — с 36% до 45,1%.

Управляющий директор НКР Михаил Доронкин уверен, что рост доли «молодых» долгов связан с ухудшением в пандемию качества кредитов, выданных в 2019 году и январе — феврале 2020 года. Эксперт подчеркивает, что в период общероссийского локдауна в марте — мае прошлого года многие розничные банки фиксировали заметный рост просрочки по ранее выданным кредитам. В результате только за прошлый год доля просроченной задолженности по розничным кредитам (без учета ипотеки) в целом по сектору выросла с 6,8% почти до 8%.