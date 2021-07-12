Кредит Европа Банк выпустил обновленную версию мобильного банка для частных клиентов. Среди новых опций — активация карт непосредственно в приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь пользователь может самостоятельно активировать карту, моментально выпущенную в офисе банка, при условии наличия полного доступа в интернет-банк. Также в приложении внедрен сервис повтора операции — это дополнительный функционал, который экономит время клиента и позволяет провести платеж по ранее использованным реквизитам. Опция доступна для повтора оплаты услуг, например оплаты услуг связи, Интернета, для повтора переводов через Систему быстрых платежей и переводов внутри банка», — говорится в релизе.

В ближайшее время также появится возможность повтора операций по межбанковским переводам, уточнили в финучреждении.



Новое приложение доступно на платформах iOS и Android.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

