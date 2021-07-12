Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тыс. рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, который провела финансовая онлайн-платформа Webbankir.



Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тыс. рублей. Лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тыс. рублей.

Идеальный отпуск по мнению 33,6% россиян — это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов. Для 26,6% идеальный отдых связан с курортами за пределами России, но посетить их надеются всего 4,7% опрошенных.

Еще более заметное расхождение между ожиданиями и реальностью наблюдаются в сегменте зарубежного экскурсионного туризма. Предпочтение данному виду досуга отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% надеются порадовать себя таким образом этим летом. Зато 11,4% заявили о намерении совершать экскурсионные поездки по России.

14% россиян видят свой лучший отпуск дома или на даче. В действительности отдыхать подобным образом планируют куда больше людей — 40,4%.

Подобную статистику аналитики связывают с двумя основными причинами: антиковидными ограничениями и финансовыми возможностями россиян.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

