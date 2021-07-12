В российских городах по итогам II квартала 2021 года зафиксировано повышение спроса на покупку квартир на вторичном рынке на 35% относительно показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков «Авито Недвижимости».

Самая большая динамика спроса на покупку вторичных квартир среди крупнейших городов России была зафиксирована в Краснодаре (в 2,1 раза). На втором месте — Сочи (в 1,9 раза), на третьем — Ростов-на-Дону (в 1,7 раза). Места с четвертого по шестое поделили Москва, Екатеринбург и Челябинск с одинаковым показателем роста — в 1,6 раза.

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«После ажиотажного периода предыдущего года наиболее вероятным сценарием станет стабилизация ситуации на вторичном рынке недвижимости. При этом на фоне обновленной программы льготной ипотеки с ее существенными ограничениями для ряда регионов не исключено перераспределение спроса в пользу вторичного сегмента. К тому же, учитывая текущий разрыв цен между первичным и вторичным жильем, покупатели, скорее, будут выбирать более доступные варианты. Эти факторы сохранят востребованность вторичной недвижимости, однако показатели будут умеренными ввиду исчерпанного спроса и отсутствия роста доходов россиян в прошлом году», — дает прогноз управляющий директор «Авито Недвижимости» Иван Дубровин.



Недавно столичные риелторы спрогнозировали спад спроса на вторичном рынке Москвы. Главные причины грядущего уменьшения количества сделок — повышение ставок по ипотеке и ухудшение эпидемиологической ситуации.