Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России, по итогам 2020 года она составила 15,2% и коррелирует с ценами на нефть, пишет РБК со ссылкой на документ , размещенный на сайте ведомства. Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год (почти 107 трлн рублей), нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн рублей.

По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее, сообщил замначальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов. Несмотря на значимость сектора для российской экономики, такой экспериментальный расчет Росстат произвел впервые, статистический ряд с 2017 года опубликован в июне на сайте статслужбы.

Под нефтегазовым сектором в методологии Росстата понимаются предприятия, ведущие деятельность по добыче сырой нефти, природного газа и производству продуктов их переработки (первичный подсектор, на долю которого приходится около 72% всего нефтегазового сектора) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю, а также предприятия, осуществляющие вспомогательную деятельность (вторичный подсектор, около 28%). По некоторым кодам ОКВЭД вторичного подсектора долю добавленной стоимости, относящуюся к нефти и газу, приходилось определять косвенным методом, например, в железнодорожных грузоперевозках — пропорционально доле погрузки нефти и нефтепродуктов в общем объеме погрузки грузов.

Доля нефтегазового сектора в экономике была рассчитана путем деления суммы валовой добавленной стоимости сектора и налогов на продукты отрасли на размер ВВП. Основную долю таких налогов составляют экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и газ. В свою очередь валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора определялась как разность выпуска соответствующих предприятий и их промежуточного потребления.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенко, в межстрановой перспективе показатель 15—20% является средним по миру для крупных нефтегазовых стран. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%, отметила она.