Система электронных платежей «ЮMoney» возобновила работу с компаниями-нерезидентами в связи с окончанием действия ограничений ЦБ, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу сервиса. Зарубежные компании снова могут использовать сервис ЮKassa для приема платежей, а клиенты — проводить операции с помощью кошелька «ЮMoney» в пользу тех иностранных интернет-магазинов, где подключена соответствующая опция, отметили в компании.

ЦБ ввел запрет на работу «ЮMoney» с компаниями-нерезидентами 12 января 2021-го на полгода. Ограничения не распространялись на платежи картами «ЮMoney» в иностранных магазинах и не затрагивали переводы с кошельков «ЮMoney» на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета. Частично запрет ЦБ был снят весной: с 5 марта «ЮMoney» возобновила все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами. В декабре 2020 года по итогам плановой проверки ЦБ аналогичные запретительные меры были введены по отношению к QIWI. Срок запрета истек 7 июня 2021-го, сообщил представитель электронного кошелька, уточнив, что с 8 июня КИВИ Банк смог возобновить платежи в пользу иностранных продавцов и выплаты от них.

Плановые проверки уполномоченного банка системы WebMoney Transfer, через который одноименные электронные кошельки работают в России, проходили в 2018 году, а также проводятся в настоящее время, сообщили в пресс-службе сервиса. WebMoney самостоятельно запретил использование российскими участниками системы нерублевых инструментов в отношении компаний-нерезидентов, деятельность которых лицензируется или запрещена российскими регуляторами, подчеркнули там.

По мнению экспертов, ограничив работу QIWI и «ЮMoney», ЦБ, предположительно, боролся с переводами в адрес ресурсов с азартными играми, «серых» букмекеров и форекс-дилеров. У регулятора было несколько вариантов: создавать черный список компаний, деньги которым перечислять нельзя, или белый список организаций, куда средства переводить можно, или запретить разом все переводы. По ожиданиям экспертов, те электронные кошельки, которых только ждут проверки, учтут опыт ограничения трансграничных операций и масштабных запретов на действия других игроков не будет. На онлайн-кошельки, включая «ЮMoney» и QIWI, часто переводится заработок от торговли криптовалютами и выигрыши от игорных заведений, однако оценить долю таких получателей среди всех держателей этого инструмента затруднительно, отметили эксперты.