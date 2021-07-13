Банк России попросил кредитные и микрофинансовые (МФО) организации реструктурировать потребкредиты и ипотеку своим клиентам, которые пострадали во время чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, а также не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество, пишет РБК . Такие рекомендации содержатся в информационном письме ЦБ банкам и МФО от 9 июля. В ЦБ подтвердили рекомендации, указав, что регулятор применял такую практику и для других регионов стихийных бедствий в прошлом.

Банки и МФО должны при обращении пострадавших принимать «возможные меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой, включая различные формы реструктуризации задолженности вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное по данным обязательствам имущество», говорится в письме. Также ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй и кредиторам не учитывать эту реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

Для получения помощи пострадавшие клиенты должны обратиться в свой банк или МФО и приложить подтверждающие документы. Их перечень в письме ЦБ не приводит, но по общему правилу это должны быть документ от органа исполнительной власти населенного пункта, подтверждающий, что данный населенный пункт пострадал от чрезвычайной ситуации, документы, подтверждающие иные существенные обстоятельства, объяснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

В договорах большинства банков не уточняется, как должны действовать стороны, в случае если заемщик попал в бедственное положение из-за чрезвычайной ситуации, универсального алгоритма у банкиров на этот счет также нет, отметил Учитель. После наводнений в Краснодарском крае в 2012 году был выработан меморандум, который описывал общие принципы работы с пострадавшими от стихии заемщиками.

Финансовые организации в основном сообщили, что готовы идти на реструктуризации долгов для пострадавших от наводнения жителей. В СберБанке отметили, что его специальные программы реструктуризации рассчитаны в том числе и на категорию клиентов, попавших в чрезвычайные ситуации. Заявки можно подать онлайн. Росбанк, Райффайзенбанк и РНКБ готовы предлагать помощь пострадавшим гражданам, но таких обращений пока не получали. Помощь в реструктуризации пообещали и в Хоум Кредит Банке. Представители IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) и «Займера» также готовы оказывать помощь пострадавшим. Представитель «МигКредита» сообщил, что компания не получала рекомендации от ЦБ.