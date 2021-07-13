Минэкономразвития повысило прогноз роста среднемесячных зарплат в России: среднемесячная зарплата в 2021 году вырастет почти на 5 тыс. рублей, или на 9,1%, относительно уровня 2020-го и превысит 56 тыс. рублей; с 2022 года зарплата будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024-му приблизится к 68 тыс. рублей (ранее ведомство ожидало, что зарплата в этом году увеличится на 3,8 тыс. рублей, или на 7,4%, до 54,8 тыс. рублей, а с 2022-го будет увеличиваться в среднем на 6,5% ежегодно и к 2024 году превысит 66,2 тыс. рублей), пишут «Ведомости» , ссылаясь на обновленный в июне макроэкономическом прогноз Минэкономразвития до 2024 года.

Оценки реальных зарплат также были пересмотрены в сторону повышения: фактический показатель 2020 года улучшен до плюс 3,8% (в феврале Росстат отчитывался о росте на 2,5%, эту же цифру МЭР приводил в апрельской версии макропрогноза); прогнозные показатели также повысились: ведомство ожидает увеличения реальных зарплат в 2021—2024 годах на 3,2%, 2,4% 2,5% и 2,5%; повысился и прогноз прожиточного минимума: на 2021 год оценка оставлена без изменений, он ожидается на уровне 11 653 рублей, планируется, что прожиточный минимум в 2022—2024 годах составит 11 950 рублей (+2,5%), 13 059 рублей (+9,2%) и 14 031 рубль (+7,4%) соответственно.

МЭР ждет роста реальных доходов населения на 3% в 2021-м, понизило прогноз по росту реальных зарплат При этом Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных заработных плат в 2021 году с 2,2% до 2%.

По словам представителя ведомства, экономика восстанавливается быстрее ожиданий, также более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать росту реальных заработных плат; в результате прогнозный объем фонда зарплат работников организаций ожидается на более высоком уровне: плюс 640 млрд рублей в 2021 году и 800—950 млрд рублей в 2022—2024 годах.

Как отметил руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения — феномен 2020—2021 годов: во-первых, снижается составляющая доходов, связанная с теневым сектором, поэтому и зарплата формально увеличивается; во-вторых, сокращаются бонусы и иные стимулы материального характера, прежде всего в бюджетном секторе, который выступает главным драйвером прироста зарплат.

По мнению экспертов, ряд показателей могут быть скорректированы перед официальной публикацией макроэкономического прогноза Минэкономразвития.